Immer wieder gern in seiner Geburtsstadt: Wolf-G. Winning lässt Halle auch in einigen seiner Romane vorkommen.

Halle (Saale) /MZ. - Mindestens drei große Leidenschaften aus Kindheits- und Jugendtagen hat sich Wolf G. Winning bis heute erhalten: die fürs Schreiben, die für den Wilden Westen und die für Halle. Seine Geburtsstadt hat nach wie vor einen großen Platz im Herzen des 84-Jährigen, auch wenn er ihr vor mehr als 60 Jahren den Rücken gekehrt hat. Dass er sie je wiedersehen würde, schien dem jungen Mann damals – der Mauerbau deutete sich an – und Jahrzehnte danach unwahrscheinlich. Nach der Grenzöffnung musste er nicht lange überlegen. Er setzte sich in Baden-Württemberg, wo er inzwischen zu Hause ist, in sein Auto und fuhr an die Saale.

„Heimat bleibt Heimat“, fasst Wolf G. Winning an diesem Juli-Morgen des Jahres 2024 auf der Terrasse seiner Ferienwohnung im Osten der Stadt zusammen, was ihn bis heute mit Halle verbindet. Die ganze Woche werden er und seine Frau an der Saale verbringen, wollen am Freitag sogar in Zweisamkeit den Tag ihrer Goldenen Hochzeit in der Stadt verleben. Mitgebracht hat der gelernte Uhrmacher Wolf G. Winning ein Resultat einer weiteren seiner großen Leidenschaften: Einen neuen Roman aus seiner Feder, den Mystery-Thriller „Die geheimen Dinge zwischen Himmel und Erde“, in dem der Leser auch Verweise auf Halle findet.

Das Schreiben hat der Autor immer nur nebenbei betrieben, wie er berichtet. Und er hat es mit seiner dritten großen Leidenschaft verknüpft: dem Interesse an amerikanischer Geschichte. Angefangen habe er mit Heftromanen, in denen es um genau dieses Thema ging, erzählt er. Dass die Romanreihe Ende der 1990er eingestellt wurde, kam ihm eigentlich ganz gut zupass, wie er erzählt. „Ich hatte schon lange darüber nachgedacht, mich an etwas Seriöserem zu versuchen.“ Mit einem zweijährigen Fernstudium hatte er sich Handwerkszeug für dieses Metier erschlossen, und irgendwann lag dann „Der Bruder Abel“ vor, ein Roman über die frühe Geschichte der Vereinigten Staaten.

Auch wenn jede Menge harte Arbeit damit verbunden sei, einen Roman zu verfassen, bis der den eigenen Ansprüchen genügt – Wolf G. Winning ist drangeblieben und kann auch eine beachtliche Liste von Veröffentlichungen zurückblicken. „Die geheimen Dinge zwischen Himmel und Erde“ könnte die letzte sein. Das Schreiben am Computer strenge ihn zunehmend an, sagt Wolf G. Winning, und auch das Gedächtnis wolle nicht mehr so. „Aber ich habe schon mal gesagt, dass es das jetzt war mit dem Schreiben. Dann habe ich doch weitergemacht.“

Nie zum Broterwerb, wie ihm wichtig ist zu betonen. Sein Antrieb zu schreiben sei es, Geschichten zu erzählen, welche, die interessierte Leser finden. Es seien nie die großen Auflagen gewesen, blickt er zurück, aber er wisse eben doch von Menschen, die seine Bücher lesen. Ihn selbst eingeschlossen übrigens. Nehme er sie nach Jahren noch einmal zur Hand, lese er sie gern noch einmal. Die große Handlung sei ihm zwar von jedem seiner Romane noch in Erinnerung, Details nicht immer. „Wenn ich das dann lese und mir sagen kann: ,Das hast Du eigentlich gut gemacht.’, dann macht mich das zufrieden.“

Dieser Tage wollen Wolf G. Winning und seine Frau so viel wie möglich von Halle sehen. Sein Elternhaus ganz in der Nähe des heutigen Riebeckplatzes gehört nicht dazu, auch nicht das Uhren- und Schmuckgeschäft, das seine Eltern in der Merseburger Straße führten. Beides gibt es nicht mehr. Aber was er dort gelernt hat, konnte er sein Berufsleben lang nutzen. In Baden-Württemberg, genauer in Schwenningen, war er über Jahre in der Uhrenfabrikation und später als Produktionsleiter in der Herstellung von Kleinstmotoren etwa für Kameras tätig. Die Mischung aus Hand- und Kopfarbeit habe ihm gutgetan, sagt Wolf G. Winning. „Man sollte nicht immer nur das Gleiche machen.“