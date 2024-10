Auf einer Einwohnerversammlung können Bürger am Montagabend online über einzelne Punkte zum Umbau des Verkehrsknotens abstimmen. Warum Autos dabei keine Rolle spielten.

Volle Stuhlreihen in der Ulrichskirche: Der Riebeckplatz bewegt die Hallenser. Das wurde beim Bürgerdialog deutlich.

Halle (Saale)/MZ - Der Umbau des Riebeckplatzes für das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und europäische Transformation stößt in der Öffentlichkeit nach wie vor auf ein geteiltes Echo. Das wurde am Montagabend auf einem Einwohnerdialog in der Ulrichskirche deutlich. Die Stadtverwaltung stellte dort erste Entwürfe für den neuen Superkreisel vor. Und zumindest fielen die ersten Konzeptvorschläge nicht durch.