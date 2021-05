„Die Behörden hatten die Lage komplett unterschätzt“

Am 10. Mai 1991 wurde Bundeskanzler Helmut Kohl auf dem Markt in Halle attackiert. Warum der Eierwurf als Wendepunkt im Verhältnis zwischen Kanzler und den Ostdeutschen galt.

Halle (Saale) - Das lockige, lange Haar trägt er heute noch, der Schopf ist freilich ergraut. Ralf Böhm steht vor dem Händel-Denkmal auf dem Markt und wirft ein rohes Ei in die Höhe. Vor genau 30 Jahren, am 10. Mai 1991, hatte der damals 21-Jährige mit anderen Demonstranten Zeitgeschichte geschrieben. Angestachelt von einem Aufruf der Jungen Sozialisten (Jusos) warfen einige Dutzend Protestler vor dem Stadthaus Eier und Tomaten auf Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU).

Böhm saß auf der Schulter seines Kumpels Frank und hatte so freie Bahn. „Ich habe eine Packung Eier geleert und Kohl mehrfach getroffen. Dann ist er auf uns zugestürmt. Ich hatte Glück, dass ich drei Meter entfernt war und zahlreiche Menschen zwischen uns gewesen sind. Sonst hätte er mich vermutlich gegriffen“, sagt er.

Ralf Böhm war vor 30 Jahren wie andere Demonstratenten auf den Eierwurf gegen Helmut Kohl auf dem Markt in Halle verantwortlich. Foto: Silvio Kison

Frust und Unzufriedenheit: Viele haben ihre Arbeitsplätze verloren

Zu der Zeit wohnte der junge Mann alleine in Halle, seine Eltern waren nach Potsdam gezogen. Die Welt stand ihm quasi offen, die Möglichkeiten waren gerade für Jugendliche fast grenzenlos. Doch Böhm schaute nach rechts und links. „Die blühenden Landschaften, die uns versprochen wurden, gab es nicht. Stattdessen haben die Leute massenhaft ihre Arbeitsplätze verloren.“ Im Herbst 1989 hatten 9,8 Millionen Menschen in der DDR noch einen Job. Zwei Jahre später waren es in Ostdeutschland drei Millionen weniger.

Die Stimmung hatte sich gedreht, Frust und Unzufriedenheit wuchsen. „Der Westen hat uns überrannt“, sagt Böhm. An jenem 10. Mai besuchte Kohl Buna und Bitterfeld, sicherte der chemischen Industrie die Hilfe der Bundesregierung zu. Schließlich wollte er den Tag mit einem „Informationsaufenthalt“ in Halle beenden. Auf dem Markt hatten sich mehrere Hundert Personen versammelt. Böhm wundert sich noch heute. „Es war kaum Polizei zu sehen und vor dem Stadthaus stand nur ein dünnes Absperrgitter. Die Behörden hatten die Lage komplett unterschätzt.“

Am 10. Mai 1991 sitzt Ralf Böhm auf der Schulter eines Kumpels. Dadurch hat er freie Bahn für seine Attacke auf den Knazler. Foto: Klaus Plewa

Eierwurf gilt als Wendepunkt im Verhältnis zwischen Kanzler und den Ostdeutschen

Kohl lief seinerzeit vom Ratshof über den Markt, suchte den Kontakt zu den Menschen. Pfiffe und Buh-Rufe waren zu hören, „Lügner“ schallte es dem Kanzler entgegen. Dann flogen Eier und Tomaten. Kohl wurde mehrfach getroffen, verlor die Beherrschung und stürmte in Richtung der Demonstranten. Die Lage war kurzzeitig außer Kontrolle.

Mehrere Eier trafen den Politiker am Kopf, von der Brille flossen Eigelb und Eiweiß herunter auf den Anzug. Später schoben sich Kohl und die Polizei gegenseitig die Schuld für die Panne im Sicherheitskonzept zu. Der Eierwurf gilt als Wendepunkt im Verhältnis zwischen Kanzler und den Ostdeutschen. Böhm kann damit leben. „Ich mochte ihn nicht.“

„Es war eine Mischung aus Enttäuschung und dem Protest-Mainstream“

Es folgten Wochen der Ungewissheit. Doch nur der stellvertretende Vorsitzende der Jusos in Halle, Matthias Schipke, einer der Werfer, stand damals im öffentlichen Fokus. „Mir war das ganz recht, denn Ärger mit den Behörden konnte ich eigentlich nicht gebrauchen“, sagt Böhm. Doch Kohl verzichtete auf eine Anzeige, die Ereignisse liefen zumindest strafrechtlich ins Leere. In der Bundespolitik sorgte der Eierwurf einerseits für Kritik, hochrangige SPD-Funktionäre zeigten aber auch Verständnis für die Wut der Demonstranten.

Schipke hatte sich später zwar entschuldigt, seine Karriere in der SPD war aber dennoch beendet. Böhm wiederum spricht vom Zeitgeist, der herrschte. „Es war eine Mischung aus Enttäuschung und dem Protest-Mainstream, der viele erfasst hatte. Ich empfand mein Handeln als angemessen. Heute würde ich aber eine andere Form des Protests wählen“, erzählt er. Böhm, 51, wohnt mittlerweile in Dieskau, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet in der IT-Branche. Sein Herz schlage eher links, sagt er. Das habe sich seit dem Eierwurf auch nicht verändert. (mz)