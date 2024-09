AfD will in Halle den Oberbürgermeister stellen

Halle (Saale)/MZ. - Ein weiterer Politiker aus Halle wirft seinen Hut für den Oberbürgermeisterwahlkampf in den Ring: Der AfD-Kreisverband hat am Samstag ohne eine Gegenstimme den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Stadtrat, Alexander Raue, nominiert. Der 51-Jährige biete laut seiner Partei „eine echte Alternative zu CDU oder SPD“. AfD-Kreisvorsitzender Torsten Radtke sagt, die Partei sehe sich in Halle in der Lage, „Verantwortung an höchster Stelle der Stadt zu übernehmen“.