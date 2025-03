Der will doch nur spielen: Wie Menschen in Halle ihre Angst vor Hunden überwinden

Pacho macht „Sitz“: Halter Clemens und Bea, Hundetrainer Thomas Winkler und Psychologin Nancy Trinkaus-Herz (von links) üben in Gimritzer Park in Halle mit Patientin Gerda Meier (2. von rechts, unkenntlich gemacht und Name geändert) den Umgang mit Hunden.

Halle/MZ. - Pacho ist wirklich ein ganz Lieber. Dunkelbraunes Fell, treue Augen und immer gleich bei Fuß, sobald Frauchen und Herrchen ihn rufen, wenn er hier im Gimritzer Park in Halle auf der Wiese mit seinem kleinen, roten Ball umhertollt. Doch für Menschen wie Gerda Meier (Name geändert) ist es eine echte Herausforderung, auch nur in der Nähe von Pacho zu sein. Sie hat große Angst vor Hunden – und beäugt den Rüden erst einmal kritisch. Das hat seinen Grund: „Vier Mal bin ich schon von Hunden gebissen worden“, sagt sie. Ihre Furcht vor einer erneuten Attacke war irgendwann so groß, dass sie nicht einmal mehr ihren Beruf ausüben konnte. Sie musste sich professionelle Hilfe suchen.