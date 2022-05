Der tiefe Griff der Hallenser in die eigene Geldbörse

Noch scheinen viele Bürger in Halle keine großen Abstriche beim Einkaufen zu machen. Doch manche befürchten schon, dass es für sie bald knapp werden könnte.

Seit Monaten steigen die Preise in vielen Segmenten, zuletzt verstärkt auch bei Lebensmitteln.

Halle (Saale)/MZ - Inflation und Rezension spürt derzeit jeder - vor allem beim Supermarkteinkauf oder an der Tankstelle. Der allgemeine Preisanstieg, er macht sich längst auch an den Kassen in Halle bemerkbar.