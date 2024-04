In einigen Kindergärten in Halle helfen Mitarbeiter den Eltern auch bei Geldsorgen und im Umgang mit Behörden. Warum es diese Hilfe braucht und was die Angestellten selbst plagt.

Die Kita „Fuchs und Elster“ ist kürzlich in ihr Ausweichquartier in den Myrtenweg umgezogen, mit maßgeblicher Hilfe einer Sozialarbeiterin.

Halle (Saale)/MZ - Vor einigen Wochen ist die Kita „Fuchs und Elster“, die einen Ersatzneubau bekommt, innerhalb von Neustadt in ihr Ausweichquartier im Myrtenweg umgezogen. So gut wie alle Kinder kamen mit, was nicht zuletzt Kristin Gottschall zu verdanken ist. Sie hatte alle Eltern zuvor über den neuen Kita-Standort informiert, ihn im Stadtplan markiert und auch Bus- und Bahnverbindungen herausgesucht.

Die 38-Jährige ist Kitasozialarbeiterin und steht Eltern in allen Belangen zur Seite, die über die Kita-Betreuung hinausgehen – vor allem in alltäglichen Lebensfragen. In der Neustädter Kita ist diese Unterstützung besonders gefragt.

Rund 120 Kinder und damit die große Mehrheit kommen aus Familien mit Migrationshintergrund und die übrigen deutschen Kinder meist aus prekären Verhältnissen. Mitunter stehen Eltern vor dem Raum der Sozialarbeiterin in der Kita Schlange.

Plastiktüten mit Briefen

Manche kommen mit Plastiktüten voller Post zu ihr, so Gottschall. Sie helfe dann, die Post zu sichten und etwa reines Werbematerial von Mahnschreiben der Behörden zu trennen. Mitunter gehe es darum, die drohende Kündigung des Kitaplatzes abzuwenden.

Kristin Gottschall unterstützt Eltern in vielen Belangen. Foto: Denny Kleindienst

Die Kitasozialarbeiterin hilft bei Anträgen auf Übernahme der Kitakosten wie auch auf Übernahme der Kosten für Mittagessen oder Kitaausflüge, die gerade für Nicht-Muttersprachler eine große Hürde darstellen. Sie begleitet Kinder allerdings auch zu ärztlichen Untersuchungen. Denn die Erfahrung zeigt: Ohne sie gehen die Kinder der Einrichtung mit ihren Eltern dort meist nicht hin.

Mit ihrer Halbtagsstelle sei die Arbeit aber kaum zu schaffen. „Meist sind die 20 Stunden längst ausgeschöpft“, sagt die Sozialarbeiterin, die seit drei Jahren in der Kita „Fuchs und Elster“ arbeitet. Hinzu komme, dass ihr Vertrag nur jährlich verlängert wird. Gottschall verschweigt nicht, dass diese Unsicherheit eine Belastung ist. Auch Hans-Jürgen Scherer, Leiter des Eigenbetriebs Kindertagesstätten der Stadt Halle, bedauert das. Ebenso wie den Umstand, „dass es für Kitasozialarbeiter in Halle nur 20-Stunden-Stellen gibt“.

15 Kitas in Halle haben Kitasozialarbeiter

Der Eigenbetrieb unterhält in Halle 49 Kitas, in zehn davon gibt es Kitasozialarbeiter, die über Landesmittel bezahlt werden. Zum Vergleich: Die Awo als freier Träger hat keine Kitasozialarbeiter in ihren Einrichtungen in Halle. Laut Stadt finden sich in fünf Einrichtungen freier Träger weitere zusätzliche Fachkräfte.

Der Leiter des städtischen Eigenbetriebs wünscht sich derweil zwei Dinge. Zum einen die längerfristige Ausfinanzierung durch das Land, damit die Sozialarbeit verstetigt wird. Zum anderen eine höhere Bedarfsausrichtung innerhalb der Stadt.

Wo die Kitasozialarbeiter eingesetzt werden, entscheide laut Scherer der Stadtrat. Und wenn es schon zu wenige Kitasozialarbeiter gebe, dann müssten sie aus seiner Sicht vor allem in Problemstadtteilen wie Neustadt eingesetzt werden, wo der Handlungsbedarf ungleich höher sei.

Forderung nach bedarfsgerechter Verteilung der Stellen

Scherer sagt: „Die Bedarfe sind nicht gleich. Es braucht ein Umdenken, wo die Notwendigkeit am größten ist.“ Laut Stadt seien hingegen die Anzahl der betreuten Kinder mit Migrationshintergrund wie auch die Anzahl der Elternbeitragsübernahmen schon jetzt maßgeblich bei der Verteilung.

Der Betriebsleiter stimmt zudem der Einschätzung des halleschen Bildungsbeirates zu, dass der Einsatz von Kitasozialarbeitern gegen Kinderarmut helfen könne. Zumal es darum gehe, Familien Wege aufzuzeigen, sich künftig selbst zu helfen. Den Erzieherinnen würden für derartige zusätzliche Hilfen die Kapazitäten fehlen.

„Alles, was ein Kitasozialarbeiter leistet, wird sonst nicht geleistet“, sagt Scherer.