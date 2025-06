Zum 22. Mal wird an diesem Freitag in Halle der Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ verliehen. Wie die Vorbereitungen laufen, wo man abstimmen kann und wer bisher schon geehrt worden ist.

Halle (Saale)/MZ. - Der Maler Willi Sitte findet sich ebenso auf der Preisträger-Liste wie der Schriftsteller Günter Grass, der Künstler Moritz Götze, der Bühnenbildner Helmut Brade oder Halles frühere Oberbürgermeisterin Ingrid Häußler: An diesem Freitag wird wieder der Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ verliehen. Man darf gespannt sein, wer in diesem Jahr wie die oben Genannten den Preis der Initiatoren, einen den der Bürgerpreise und nicht zuletzt den Publikumspreis erhält. Und man kann noch mitentscheiden: das Online-Portal zum Voting über den Publikumspreis steht noch bis Freitag offen; wer abstimmen will, hat die Qual der Wahl zwischen sechs Nominierten.

Erfreuter Preisträger: Der Bühnenbildner Helmut Brade ist vor zwei Jahren mit dem Esel-Preis ausgezeichnet worden. Foto: Steffen Schellhorn

Wer die von dem Künstler Carsten Theumer geschaffene Bronzeplastik in diesem Jahr mit nach Hause nehmen darf, wird bei der festlichen Gala im Neuen Theater (nt) bekannt, die am Freitag um 18 Uhr beginnt. Im Theater sind unterdessen die Vorbereitungen für den festlichen Abend schon in vollem Gange. Moderieren wird wieder der ehemalige nt-Intendant Matthias Brenner; und mit von der Partie ist auch in diesem Jahr der rollende Esel aus dem Theaterfundus.

Vor einem seiner Werke: 2007 ist der Preis der Initiatoren dem Maler Willi Sitte (1921–2013) verliehen worden. Foto: dpa

Die Generalprobe ist für Donnerstag angesetzt, wie es aus dem Theater heißt. Die Besucher – das sind vor allem die Menschen, die in diesem Jahr für den Preis vorgeschlagen worden sind – dürften sich „wie gewohnt auf eine opulente Gala mit Beiträgen aus Ballett, Oper und Schauspiel“ freuen. Intendantin Mille Maria Dalsgaard äußert sich voller Vorfreude: „Dem großen ehrenamtlichen Engagement der Stadt Halle eine Bühne bieten zu dürfen, ist uns eine Ehre und eine Freude.“

Preisträger vor 18 Jahren: Der Künstler Moritz Götze (hier im Stadtmuseum) ist 2007 ausgezeichnet worden. Foto: Thomas Ziegler/Stadt Halle

Mit dem Preis ehren die Volksbank, das Neue Theater und die Mitteldeutsche Zeitung Einzelpersonen, Vereine, Gruppen oder lose Zusammenschlüsse aus Halle und dem Saalekreis, die sich ehrenamtlich engagieren. Wie unterschiedlich dieser Einsatz ist, von dem Ministerpräsident Reiner Haseloff 2023 sagte, er sei eine Grundlage des Zusammenlebens in der Gesellschaft, zeigt sich an der Vielfalt der Preisträger in den vergangenen Jahren. Und schon allein an den sechs Nominierten für den diesjährigen Publikumspreis: die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge Halle; Steffi Wiebach, die eine inklusive Schwimmgruppe trainiert; die medizinischen Helfer vom Medinetz Halle; langjährige hallesche Pilzberater; Simone Pareigis, die sich mit viel Einsatz in der Selbsthilfe engagiert und Volkmar Rohse, der so gut wie täglich und uneigennützig ein Sportangebot für Besucher der Würfelwiese unterbreitet.