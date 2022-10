Der „Eiermann“ von Halle hat einen neuen Hut gebaut

„Eiermann“ Gregory da Silva will trotz schwerer Rückenprobleme weiter machen. Er hat sich jetzt einen neuen Eierhut gebastelt.

"Eiermann" Gregory da Silva hier im Zuge der Fußball-WM 2010 in Südafrika.

Halle (Saale)/MZ - Halles wohl bekanntester aktiver Straßenkünstler gibt nicht auf. Trotz schwerer Rückenverletzung und Operation will „Eiermann“ Gregory da Silva wieder auf die Beine kommen und weitermachen. Wie er der MZ mitteilte, habe er einen neuen Hut gebastelt, den er am Sonnabend auf dem halleschen Marktplatz tragen will.