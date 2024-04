In der Grundschule am Ludwigsfeld schauen Pädagogen am Sonntag die neue Halle-Folge aus der Reihe „Polizeiruf 110“. An die Dreharbeiten vor einem Jahr kann sich das Team gut erinnern.

Halle (Saale)/MZ - Ihren Job sollten Lehrer im Idealfall lieben. Aber auch die Liebe hat Grenzen. In einem Punkt sind die Pädagogen nämlich nicht anders als die Mädchen und Jungen, die im Unterricht vor ihnen sitzen: An den Wochenenden sieht man Schulgebäude lieber von außen. Sonntagabend ist das anders. Fast das ganze Team der Grundschule „Am Ludwigsfeld“ ist in das Gebäude in der südlichen Innenstadt gekommen. Im Lehrerzimmer ist Krimizeit. Auf einem großen Bildschirm läuft die neue Halle-Folge des „Polizeirufs 110“. Viele der Szenen aus „Der Dicke liebt“ wurden vor einem Jahr in und an der Schule gedreht. „Wir sind neugierig, welche Räume und Kinder wir wiedererkennen“, sagt Schulleiterin Franziska Göthe. Schließlich waren auch einige ihrer Schüler unter den Komparsen.