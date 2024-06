Um die Zahl der Neupflanzungen in der Stadt zu steigern, wollen engagierte Hallenser sich zusammentun. Beim ersten Treffen ging es um organisatorische und grundlegende Fragen. Und um eine bevorstehende Baumfällung.

Eine der beiden großen Linden vor dem Haus in derGeorg-Cantor-Straße 22 (links im Bild) soll gestutzt, die andere gefällt werden.

Halle (Saale)/MZ - Zum ersten Baumstammtisch in Halle sind am Montagabend knapp zwanzig Personen gekommen. Vertreter des Nabu und verschiedener Initiativen wie „Bürgerinnen für Bäume“ sind darunter. Eine Frau sagt, sie habe schon über hundert Bäume gestiftet und gepflanzt. Eine andere erzählt, sie sei 1997 nach Halle gezogen und habe „die Stadt deutlich grüner in Erinnerung“.