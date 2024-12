Zur Adventszeit verwandelt sich der „Herr Fleischer Kiosk“ am Reileck in einen Weihnachtsmarkt. Was die Künstler dort anbieten.

Das „Weihnachtsplätzchen“ am Reileck: Was Künstler am Hr. Fleischer Kiosk verkaufen

Halle (Saale)/MZ. - Vom Marktplatz über den Domplatz bis nach Büschdorf: Über 20 große und kleine Weihnachtsmärkte gibt es in der Adventszeit in Halle. Der Allerkleinste ist am Reileck. Auf einem Raum von gerade einmal 18 Kubikmetern verkaufen zwölf Künstler im „Herr Fleischer Kiosk“ in der Händelstraße ein buntes Sortiment an selbstgemachten Produkten.