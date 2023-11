Was schmeckt am Besten? Dieser Frage ist ein Stollenprüfer auf den Grund gegangen. Dabei hat er unter anderem Stollen aus dem Saalekreis ausgezeichnet.

Siegfried Brenneis ist zertifizierter Stollenprüfer und hat in Halle die besten Stollen der Region ausgezeichnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Teutschenthal/Mücheln - Saftig und abgerundet im Geschmack, eine gute Verteilung der Rosinen und die perfekte Menge an Puderzucker – die erste Stolle, die bei der diesjährigen Stollenprüfung des Landesinnungsverbands des Bäckereihandwerks in der Rolltreppe in Halle angeschnitten wurde, hat die Messlatte hochgelegt, findet zumindest Siegfried Brenneis.