Das sind die aktuellen Infektionszahlen in Halle

Das Infektionsgeschehen in Halle steigt leicht an.

Halle - Halle/MZ/Nay - Die Coronazahlen steigen in Halle weiter leicht an. Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt insgesamt 56 Neuinfektionen, das sind 36 mehr als noch am Wochenende vor einer Woche bekanntgegeben wurden. Die meisten der Neuinfizierten sind zwischen 30 und 49 Jahren alt. Aktuell befinden sich laut Amt 243 infizierte Personen in der Stadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Sonntag 58,65, auch dieser Wert ist in den vergangenen Tagen leicht angestiegen.

Die Situation in den Krankenhäusern ist jedoch nach wie vor verhältnismäßig ruhig. Am Sonntag wurden elf Patienten wegen Covid-19 in der Klinik behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Am Samstag kam es zudem zu einem coronabedingten Todesfall.

Unterdessen lassen sich auch weiterhin Menschen in Halle gegen das Coronavirus impfen. Am Samstag zählte das Gesundheitsamt 233 Spritzen, 63 davon waren Erstimpfungen. 68,1 Prozent aller Hallenser gelten nun als vollständig geimpft.