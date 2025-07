Der Altkleiderhandel steckt in einer tiefen Krise. Überquellende Container im Stadtgebiet sind dafür das sichtbare Zeichen. Wie ein betroffener Unternehmer aus Morl die Lage einschätzt.

Das Problem mit den Altkleidern: Überfüllte Container in Halle

Altkleiderbranche in der Krise

Inzwischen wurden die überquellenden Altkleidercontainer in der Frohen Zukunft geleert.

Halle (Saale)/MZ - „So sieht es hier seit Wochen aus“, hat Bernd Mutschke der MZ kürzlich geschrieben und ein Foto der Altkleidercontainer an der Ecke Landrain/Mühlrain in der Frohen Zukunft in Halle beigefügt. Zu sehen sind zwei übervolle Container und ein davor liegender Kleiderberg.