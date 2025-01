Finanzen, Wirtschaft und Migration Das plant CDU-Kandidaten in ihren ersten 100 Tagen als Halles neue Oberbürgermeisterin

Kerstin Godenrath tritt für die CDU als Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl in Halle an. Nun hat sie ihr 100-Tage-Programm vorgestellt, dass sie nach ihrer Wahl umsetzen will.