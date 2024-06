Sylke Seelig-Hinsches Bekleidungsfachgeschäft für Herren ist eine Institution in Halle. Dieses Jahr hat sie 15-jähriges Bestehen gefeiert. Über ihren Werdegang, was den Modeladen so besonders macht und welchen prominenten Kunden sie ankleidet.

Halle (Saale)/MZ - Am Rande der Innenstadt und ganz in der Nähe vom Landgericht Halle findet man das Modegeschäft von Sylke Seelig-Hinsche. Und obwohl ihr Laden am Hansering ein wenig abseits der großen Einkaufsstraßen liegt, kann sich die Inhaberin nicht über mangelnde Kundschaft beschweren. Der Grund für ihren Erfolg und das Bestehen seit nunmehr 15 Jahren? Vielleicht der: Privat geführte Läden wie dieser haben mittlerweile Seltenheitswert. „Das hier ist ein Herrenfachgeschäft der alten Schule“, so Seelig-Hinsche.