Das ändert sich zum Schulstart bei Bus und Bahn in Halle

Halle (Saale)/MZ/ahe - Zum Schulstart am Donnerstag passt die Havag ihr Angebot wieder auf die erwarteten steigenden Fahrgastzahlen an. Damit können Passagiere zusätzlich zum regulären Verkehr auch die Fahrten des Schülerverkehrs nutzen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Die Straßenbahnlinie 16 wird wieder den Betrieb aufnehmen, und im von Straßensperrungen geplagten Nordwesten soll die Buslinie 22 auf einen 15-Minuten-Takt verstärkt werden.

Schülern, die aus Heide-Nord in die Innenstadt wollen, wird die Buslinie 21 Richtung Neustadt bis zur Haltestelle Schwimmhalle empfohlen. Von dort aus fahren die Straßenbahnen der Linien 2, 9, 10 und 16. Alternativ biete sich der Fußweg von Heide-Nord zur Haltestestelle Kröllwitz ab Halt Wilhelm-Koenen-Ring entlang der Nordstraße an. Zudem weist die Havag darauf hin, dass mit den Ferien die Umleitung am Friedhof Neustadt endet und damit nach der Linie 36 auch die 42 wieder regulär fährt.

Haltestellen zusätzlich in den Fahrplan aufgenommen

Indes setzt der Omnibusbetrieb Saalekreis (OBS) zu Schulbeginn auf zusätzliche Angebote im nördlichen Teil des Landkreises. Wie der OBS mitteilt, startet unter anderem die neue PlusBus-Linie 345 zwischen Halle-Hohenthurm- Landsberg. Sie fährt montags bis freitags alle 60, samstags alle 120 Minuten und sonntags mit vier Fahrten. Ebenfalls neu eingerichtet wird die Linie 346 zwischen Landsberg und Dammendorf mit dem neuen Endpunkt Dammendorf, Blumenstraße. Montags bis freitags alle 120 Minuten wird auch das Gewerbegebiet Landsberg bedient. Die neue Linie 347 Landsberg-Sietzsch fährt neu errichtete Haltestellen in Gollma, Lohnsdorf und Sietzsch an. Der Fahrgast gelangt zudem von Halle nun nach Dammendorf beziehungsweise Sietzsch und umgekehrt, ohne umsteigen zu müssen.

Grundsätzlich würden im Schülerverkehr auf einzelnen Fahrten bereits bestehende Haltestellen zusätzlich in den Fahrplan aufgenommen. Die neue Linie 329 bindet die Gemeinschaftsschule Gröbzig an den nördlichen Saalekreis an und verkehrt von Nauendorf über Löbejün nach Gröbzig und zurück.

