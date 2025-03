Halle (Saale)/MZ - Strahlende Gesichter am Montagnachmittag im Einkaufszentrum in der ehemaligen Maschinenfabrik (Mafa): Im Namen von 13 Edeka-Händlern in Halle hatte Steven Wienskowski, Vertriebsmitarbeiter der Supermarktkette im südlichen Sachsen-Anhalt, einen Scheck über 2.100 Euro dabei. Das Geld fließt an den Verein „Wir helfen“, der sich um benachteiligte oder von Armut betroffene Kinder im MZ-Verbreitungsgebiet kümmert.

„Wir merken, dass es vielen Menschen in der Region nicht gut geht. Uns erreichen mehr Anträge auf eine Förderung. Umso wichtiger ist die breite Hilfe, die wir erhalten“, sagte Vereinsvorsitzende Susen Thiele, selbst Unternehmerin im Familienbetrieb Kathi. Edeka hatte sechs Wochen über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel alle seine Kunden aufgerufen, den Flaschenpfand zu spenden und Wertbons an den Rückgabeautomaten in Spendenboxen zu stecken. „Mit dem Verein verbindet uns eine lange Beziehung. Seit unserer Eröffnung im jahr 2011 spenden wir, weil wir es richtig finden, dass gezielt in der Region geholfen wird“, meinte Sandra Weidauer, Chefin in der Mafa.

Wofür der Erlös der Edeka-Kunden eingesetzt wird (so wie die anderen Spenden auch), wird sich im Mai entscheiden. Dann kommen die Mitglieder von „Wir helfen“ zusammen, um über die eingereichten Projekte zu beraten. Susen Thiele ist dabei eine Sache besonders wichtig: Das ganze Geld wird auch wieder ausgegeben – Gebühren oder Aufwandspauschalen werden nicht einbehalten.

Das wiederum freut die hallesche Edeka-Familie. „Wir sind uns einig, dass wir den Verein auch in der nächsten Adventszeit unterstützen“, sagte Wienskowski. Der bei der Pfandaktion erzielte Erlös sei beachtlich. Kein Wunder, dass die Vereinsvorsitzende mit der Frühlingssonne um die Wette lachte. Die beste Hilfe ist schließlich die, die von Dauer ist.