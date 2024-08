Die Freigabe der neuen Elisabethbrücke für den Straßenverkehr ist noch nicht lange her, da muss die Havag noch einmal auf Busse setzen.

Darum macht die Tram zwischen Alt- und Neustadt in Halle wieder Pause

Auch auf der Schieferbrücke am MMZ wird weiter gebaut. Deshalb fahren Bahnen ab dem Wohnzentrum Lührmann derzeit nur über den Glauchaer Platz.

Halle (Saale)/MZ - Die Route durch die Mansfelder Straße und über die Saale ist eine der wichtigsten Straßenbahnverbindungen in Halle. Zehntausende Fahrgäste sind hier täglich zwischen Alt- und Neustadt unterwegs. Erst Anfang der Woche konnten die Bahnen wieder fahren - zuvor wurde unter anderem die Elisabethbrücke erneuert. Nun muss die Tram erneut pausieren: Jeweils an einem Samstag. Betroffen sind der 10. und 17. August. Zwischen Rennbahnkreuz und Franckeplatz fahren an diesen beiden Tagen wieder Busse statt Bahnen.

Grund sind laut Stadtwerken Bauarbeiten im westlichen Bereich der Mansfelder Straße. Von 9 bis 16.45 Uhr werden die Straßenbahnlinien 2, 9 und 10 umgeleitet. Und so ist der Plan der Havag:

Die Straßenbahnlinie 2 fährt im genannten Zeitraum verkürzt bis zur Haltestelle Marktplatz und ab dort weiter als Linie E in Richtung Franckeplatz zum möglichen Übergang an den BUS SEV 9 und weiter nach Böllberg. Die Straßenbahnlinie 9 fährt von Göttinger Bogen/Soltauer Straße über Rennbahnkreuz (Übergang BUS SEV 9) nach Kröllwitz. Die Straßenbahnlinie 10 fährt von Göttinger Bogen/Soltauer Straße über Rennbahnkreuz (Übergang BUS SEV 9) nach Heide-Universitätsklinikum. Zusätzlich fährt die Straßenbahnlinie E vom Marktplatz über Rannischer Platz nach Böllberg.

Als Ersatz für die Straßenbahnlinien 2, 9 und 10 soll der Schienenersatzverkehrs-Bus (SEV 9) in dichten Taktintervallen vom Rennbahnkreuz über Franckeplatz zum Hauptbahnhof/Busbahnhof pendeln. Fahrgäste in Richtung Soltauer Straße sowie Kröllwitz über Heide-Universitätsklinikum sollen ab der Haltestelle Franckeplatz, Steig E, den BUS SEV 9 nutzen. Die Haltestelle Am Leipziger Turm wird nicht bedient.

Fahrgäste aus Richtung Soltauer Straße/Göttinger Bogen sowie Kröllwitz kommend nutzen bitte den Schienenersatzverkehrs-BUS SEV 9 ab der Haltestelle Rennbahnkreuz, Steig E. Folgende Haltestellen werden nicht bedient, so die Havag: Rennbahnkreuz (Steig A und B), Saline, Ankerstraße, Hallmarkt, Marktplatz (Steig C und D), Glauchaer Platz und Franckeplatz (Steig C und D).