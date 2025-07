Halle (Saale) /MZ. - Das satte Grün der Wiesen in Halle, die noch vor wenigen Wochen kräftig strahlten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in ein ausgedörrtes Gelb verwandelt. Die Pflanzen kämpfen mit der Trockenheit, obwohl es derzeit wieder öfter regnet. Durch die hohen Temperaturen und die Sonne fällt es ihnen schwer, zu gedeihen – das sieht man den Wiesen und Bäumen vielerorts an, sei es die Ziegelwiese oder die Elsteraue in Ammendorf. Wie steht es um die Natur?

