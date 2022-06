Darum gibt es noch keine Entscheidung zu neuem Gewerbegebiet in Halle

Wenn ein neues Gewerbegebiet in Diemitz entsteht, befürchten Anwohner mehr Lkw-Verkehr.

Halle (Saale)/MZ - Das umstrittene neue Gewerbegebiet westlich der Europachaussee in Diemitz lässt weiter auf sich warten. Der Stadtrat hat den Beschluss, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufstellen zu lassen, in der vergangenen Woche vertagt. Es gebe noch Diskussionsbedarf, hieß es. Zuvor hatten vor allem die Grünen die Pläne kritisiert.

Man dürfe besonders im nördlichen Bereich zwischen Diemitz und der Schnellstraße das dortige „Kaltluftgebiet“ nicht versiegeln, sagte Grünen-Rätin Annette Kreutzfeldt. Sie schlug im Namen ihrer Fraktion vor, die landwirtschaftliche Nutzung an der Stelle beizubehalten und auch im restlichen Plangebiet nur möglichst kleinteilige Bebauung zuzulassen. Außerdem solle auf umfassende Begrünung geachtet werden. Grundsätzlich gegen das neue Gewerbegebiet seien die Grünen allerdings nicht.

„Wir haben an dieser Stelle alleine durch die Europachaussee eine sehr gute Möglichkeit, Gewerbeflächen im kleinen und mittleren Bereich anzubieten“, sagte René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung. Er verwies darauf, dass im mittleren Bereich des Plangebietes eine Grünfläche angedacht sei. Im Norden könne man die bereits vorhandenen Gewerbeflächen der Berliner Straße gut ergänzen.

Das Thema soll nun in den kommenden Wochen noch einmal in den Fachausschüssen beraten werden. Mitte Juli könnte es dann zum zweiten Mal in der Stadtratsplenumssitzung auf die Tagesordnung kommen und dann auch abgestimmt werden.