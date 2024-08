Neue Verkehrsregelung in Froher Zukunft in Halle

In Richtung Oppin geht es schon lange nicht mehr ab der Kreuzung Landrain weiter. Jetzt kommen weitere Sperrungen hinzu.

Halle (Halle)/MZ - Am Montagnachmittag herrscht reger Verkehr im südlichen Teil des Mühlrains. Autofahrer wollen auf eine Gewerbe- und Handelsfläche, auf der sich der Discounter „Thomas Philipps“ befindet. Dort ist Flohmarkt. Weiter in Richtung der B100 rollen nur noch Radfahrer durch die Sackgasse, die ein Feldweg mit tiefen Kratern ist. Allenfalls Geländewagen können sich hier noch auf die Rumpelpiste wagen – noch. Im Auftrag der Halleschen Verkehrs AG (Havag) soll der unbefestigte Mühlrain ausgebessert und asphaltiert werden, damit hier demnächst Autos verkehren können. Sie erhalten zudem eine Anbindung mit Ampelanlage an die B100. Grund ist der weitere Ausbau der Dessauer Straße im Rahmen des Stadtbahnprogramms.