Spektakuläre Sport-Premiere der Dartsgala in Halle: Vor ausverkauftem Haus in der Messe begeisterten Weltklasse-Athleten wie Michael van Gerwen und Gabriel Clemens fast 5.000 Fans.

Spektakuläre Darts-Premiere in ausverkaufter Halle Messe

Darts Gala 2024 in Halle

Spitzensport mit Pfeilen: Gabriel Clemens begisterte tausende Fans zur Darts Gala in Halle.

Halle/MZ. - „So schön, so schön, sowas hat man lange nicht gesehen“ – ertönte es Samstagabend in Halles Messe. Die Darts Gala in Halle feierte ihre Premiere – und das mit einem hochkarätigen Line-up: Weltmeister Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Michael Smith, Tourkämpfer Nathan Aspinall und die deutschen Hoffnungsträger Gabriel Clemens sowie das aufstrebende Talent Lukas Wenig.