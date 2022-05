Dank Ortungssignal - Gestohlene Baustellentechnik in einer Garage in Halle entdeckt

Halle (Saale)/MZ - Von einer Baustelle in Zscherben wurde in der Nacht zum Sonnabend hochwertige Maschinen im Wert von rund 23.000 Euro gestohlen worden. In einem der Geräte befand sich ein Ortungsgerät.

Über dessen Signale konnte die Polizei das Diebesgut finden - in einer Garage in der Lilienstraße in Halle Neustadt. Das Diebesgut - darunter Stampfer und Kompressoren - erhielt die bestohlene Firma zurück. Gegen den Mieter der Garage wird nun ermittelt.