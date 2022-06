Daniele Ganser sorgt für das nächste strittige Großevent in Halle

Halle (Saale)/MZ - Den ersten Applaus in der ausverkauften Händel-Halle erntete am Mittwochabend der Veranstalter, der sich an die gut 1.300 Gäste im Saal wendete. „Schön, eine so große maskenlose Masse zu sehen“, sagte er und erhielt sogar zustimmende Pfiffe. Dann verwies er auf den prominenten Gast vor sich in der ersten Reihe. Der Dresdner Kabarettist Uwe Steimle erhob sich und winkte in die Menge.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<