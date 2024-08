Halle (Saale)/MZ. - Gespannte Aufmerksamkeit herrscht am Montagnachmittag im prächtigen Saal des Stadthauses: Eingeladen sind über 150 Gäste, darunter Vertreter der Stadt Halle, des Saalekreises und des Landes sowie von acht Innungen der Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis, um der Freisprechung des Handwerks beizuwohnen.

Vorausgegangen sind der Freisprechung über den Sommer hinweg Prüfungen in zwölf Ausbildungsberufen. Von den 85 Prüflingen im Kammerbezirk haben 64 ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, 54 Prozent davon mit den Noten 1 bis 3. 50 Jung-Gesellinnen und -Gesellen erleben nun zusammen mit ihren Ausbildern, mit Eltern und Gästen im Stadthaus die Freisprechung, die musikalisch vom Mädchenchor Halle-Neustadt umrahmt wird.

„Handwerk ist das Werk der Hand, beseelt vom Herzen, geleitet vom Verstand“ – so lautet der Leitgedanke der Freisprechung, die laut Kreishandwerksmeister Lothar Dieringer eine gute und lange Tradition des Handwerks ist, um Gesellinnen und Gesellen nach bestandener Prüfung ins Berufsleben zu verabschieden. Das Handwerk sei seit Jahrhunderten der Motor der Gesellschaft, so Dieringer. Doch wie alle Bereiche der Gesellschaft, das betonen Dieringer und später auch Handwerkskammer-Präsident Thomas Keindorf, sei das Handwerk von Umbrüchen und vom Wandel betroffen. „Der Fachkräftemangel macht auch hier nicht Halt“, so Dieringer, der damit nicht nur den Mangel an Arbeitskräften, sondern vor allem „an fähigen Leuten, die jeden Tag hochwertige Arbeit leisten können“, meint. „Sie aber“, so Dieringer an die vielen jungen Leute im Saal, „haben mit dem Abschluss ihrer Ausbildung den ersten Meilenstein geschafft.“ Nun hätten die Jungfacharbeiter und Gesellen die Chance auf ein erfülltes Berufsleben. „Bringen Sie sich ein in Ihrem Betrieb, bilden Sie sich weiter, denn im Handwerk gibt es keinen Stillstand“, ermuntert Dieringer die Absolventen, die auch von Kammer-Präsident Keindorf und Halles Kulturbeigeordneter Judith Marquardt zu ihrem neuen Lebensabschnitt beglückwünscht werden. Gratulation gibt es derweil für Jonas Schoch. Der Dachdecker bei Bedachungen Erik Weidinger GmbH in Landsberg wird als bester Lehrling des Jahrgangs mit einem Gesamtergebnis von 88,79 Prozent ausgezeichnet.