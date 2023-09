Der Intensivpfleger Sebastian Aldag wurde einst von Olivia Jones entdeckt und findet: In Halle fehlt es an guter Travestiekunst. Er will das ändern.

Sebastian Aldag nach seiner Verwandlung in „Lullu Bleibtreu“: In blauem Kostüm trat er vor einigen Jahren bei der Berlin Fashion Week auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Was aussieht wie eine knallbunte Dauerwellenfrisur, garniert mit unzähligen kleinen Discokugeln, ist eine eigens für Sebastian Aldag angefertigte Schaumstoffhaube – und noch dazu ziemlich kostspielig. Einen hohen dreistelligen Betrag hat der 35-Jährige dafür ausgegeben. Zur Schau tragen wird er den Kopfschmuck am Samstag in aller Öffentlichkeit. Denn Aldag hat sich den Christopher Street Day in Halle als passendes Event ausgesucht, um als Dragqueen auf die Bühne zurückzukehren.