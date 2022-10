Crash zwischen Auto und Straßenbahn in Halle - Zwei Verletzte

In Halle hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten ereignet. In der Paul-Suhr-Straße ist ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Halle (Saale)/MZ - Am Montagmorgen kam es gegen 9 Uhr in der Paul-Suhr-Straße in der Südstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Der Fahrer des Mazda wollte nach Angaben einer Polizeisprecherin auf Höhe der Moskauer Straße von der Paul-Suhr-Straße abbiegen und übersah dabei die Straßenbahn die in gleicher Richtung fuhr.

Der Fahrer war nach dem Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und wurde schwer verletzt, die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Um den Fahrer aus dem Fahrzeug zu retten musste das Dach und die Türen durch die Feuerwehr von dem Auto abgetrennt werden.

Das Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbahn blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Strecke war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.