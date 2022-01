Corona: Zahl der Patienten in Halles Kliniken sinkt

Halle (Saale)/MZ - In Halle verliert die Corona-Lage langsam ihren Schrecken. Am Dienstag meldete die Stadt weiter sinkende Zahlen von Corona-Patienten in den halleschen Kliniken. 47 Erkrankte (minus 5 zum Vortag) werden auf Normalstationen betreut, 22 (minus sechs) auf Intensivstationen. Die Inzidenz ist derweil um 6,7 auf 394,22 Fälle gestiegen. 180 Neuinfektionen wurden registriert, 16 mehr als in der Vorwoche. Die meisten Ansteckungen entfallen auf Kinder und Jugendliche (61) sowie auf die 30- bis 49-Jährigen (60).