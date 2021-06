Corona in Halle aktuell: Stadt schließt nicht genehmigte Teststation

Halle (Saale) - In Halle entspannt sich die Corona-Lage weiter. Am Dienstag meldete die Stadt sieben Neuinfektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei von 21,37 und damit erneut geringer als noch am Vortag. Am Montag wurden 1.847 Einwohner gegen das Coronavirus geimpft, teilte die Stadt mit. Die Quote der Erstimpfungen liegt damit bezogen auf die Einwohnerzahl bei 49,1 Prozent, bei den Zweitimpfungen sind es 21,9 Prozent.

Bei insgesamt 51 Kontrollen wurden keine Verstöße gegen Corona-Hygieneregeln registriert. Die Ordnungskräfte der Stadt Halle haben am Montag zudem mehrere Schnelltest-Stationen kontrolliert. In einer Station wurden trotz fehlender Genehmigung Tests durchgeführt und zertifiziert. Die betreffende Teststation wurde geschlossen, die Stadt Halle prüfe nun eine Strafanzeige gegen den Betreiber. (mz)