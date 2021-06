Corona in Halle aktuell: Inzidenzwert sinkt auf 22,2

Halle (Saale) - In Halle entspannt sich die Corona-Lage weiter. Am Montag meldete die Stadt nur eine Neuinfektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei von 22,20 und damit gut eins weniger als noch am Vortag. Am Sonntag wurden 60 Einwohner gegen das Coronavirus geimpft. Die Quote der Erstimpfungen liegt damit bezogen auf die Einwohnerzahl bei 48,7 Prozent, bei den Zweitimpfungen sind es 21,5 Prozent.

Seit dem heutigen Montag, 7. Juni 2021, ist die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. Das Land Sachsen-Anhalt weist allerdings darauf hin, dass Impftermine für Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren bis zu einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für die Impfzentren noch nicht buchbar sind. Impfungen in dieser Altersgruppe sollten daher von den Kinder- und Jugendärzten in ihren Praxen vollzogen werden. (mz)