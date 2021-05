Corona in Halle aktuell: Inzidenzwert nähert sich der 30er-Marke - Krankenhäuser schalten auf „grün“

Schilder weisen im Foyer des Kunstmuseums Moritzburg in Halle den Weg in die Ausstellung.

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat am Donnerstag 11 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit nun bei 32,26 - und damit gut 1 weniger als am Mittwoch. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 11.629 Hallenser an Corona erkrankt, 11.024 Personen gelten als genesen. Es gab keine weiteren Todesfälle, wie es heißt. Bislang sind demnach 349 Hallenser an oder mit Covid-19 gestorben.

Bisher haben den Angaben zufolge 104.291 Menschen in der Stadt ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. 37.601 Menschen sind zum zweiten Mal immunisiert oder mit dem Vakzin von Johnson&Johnson geimpft, bei dem nur eine Dosis nötig ist.

Krankenhäuser schalten auf „grün“

In den Krankenhäusern der Stadt wurden am Donnerstag 28 Corona-Patienten behandelt, davon acht auf Intensivstationen. Die halleschen Krankenhäuser haben sich in ihrer Sitzung am Mittwoch verständigt, die Statusmeldung auf grün zu setzen. Dies bedeutet: Die Kliniken können neben Covid-19-Behandlungen auch der weiteren Patientenversorgung vollumfänglich nachkommen.

Zudem sollen die Besucherreglungen in den Krankenhäusern ab dem 4. Juni 2021 einheitlich gelockert werden, teilte die Stadt Halle mit. Die Kliniken stellen als Voraussetzung für Besuche auf die sogenannten „3Gs“ ab: geimpft, genesen, negativ getestet. Die Besucher müssen den Nachweis des Immunstatus vorweisen. Die Besuchsfrequenz wird grundsätzlich mit der 1:1:1-Regel festgelegt: Ein Patient kann einen Besucher pro Tag für eine Stunde empfangen. Alle Besucher sind aufgefordert, im Krankenhaus eine FFP2-Maske zu tragen. (mz)