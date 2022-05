Corona-Ampel in Halles Kliniken wieder auf grün

Seit 7. Mai gelten in Halle neue Corona-Regeln. Infizierte müssen nur noch fünf Tage in Quarantäne - und brauchen danach, wenn sie symptomfrei sind, auch keine Freitestung mehr.

Halle (Saale)/MZ - Das erste Mal seit Monaten steht die Corona-Ampeln in den Kliniken der Stadt wieder auf grün. Damit können die Krankenhäuser auch ihren Versorgungspflichten abseits der Pandemie gerecht werden. Und auch in der Stadt entspannt sich das Infektionsgeschehen weiter. 118 Neuinfektionen wurden am Donnerstag gemeldet, 81 weniger als vor sieben Tagen. Die Inzidenz sank deutlich um 33,93 auf 431,50 Fälle je 100.000 Einwohner. 52 Patienten (plus zwei zum Vortag) mit positivem PCR-Test werden stationär behandelt - Corona muss für den Klinikaufenthalt aber nicht ursächlich sein. So verhält es sich auch bei den zehn Intensivpatienten.