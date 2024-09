Die CDU hat am Freitag ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2025 gekürt. Christoph Bernstiel war ohne Gegenkandidat angetreten.

Christoph Bernstiel soll wieder in den Bundestag

Halle (Saale)/MZ. - Der Kreisverband der CDU hat am Freitag Christoph Bernstiel zum Direktkandidaten der Partei für die Bundestagswahl 2025 gewählt. Der 40-Jährige bekam 75 Prozent der Stimmen (68 Ja, 20 Nein, 2 Enthaltungen), einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Christoph Bernstiel einen erfahrenen Kandidaten haben, der kommunalpolitisch verankert ist“, sagte Halles CDU-Kreisvorsitzender Marco Tullner der MZ am Freitagabend. Es sei klar, dass sich in Berlin etwas ändern müsse, und damit habe die CDU jetzt angefangen.

Bernstiel hatte bereits von 2017 bis 2021 als hallescher Direktkandidat für die CDU im Bundestag gesessen. Nach der verlorenen Wahl 2021 war er in die Wirtschaft gewechselt und arbeitet seitdem beim Technologiekonzern Rohde & Schwarz in Leipzig. Bei der Kommunalwahl 2024 bekam Bernstiel mit Abstand die meisten Stimmen aller CDU-Kandidaten in Halle (8.050). Er ist seit Juli Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Stadtrat. Bernstiel stammt gebürtig aus Bernburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder.