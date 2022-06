CDU und Linke fordern einen fünften Beigeordneten für Halle

Halle (Saale)/MZ - In Halles Rathausspitze bahnt sich eine personelle Veränderung an. In Abwesenheit des suspendierten Oberbürgermeisters Bernd Wiegand (parteilos) haben sich die zwei größten Stadtratsfraktionen, Linke und CDU, zusammengetan und einen gemeinsamen Antrag formuliert. Die Idee: Halle soll einen fünften Beigeordneten bekommen.

