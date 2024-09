Kurz vor der Wahl des Kandidaten zur OB-Wahl brodelt es in der CDU Halle. Mehrere Interessenten erhalten keine Mitgliedschaft. Gibt es eine „Mitgliedersperre“ um bestehende Mehrheiten in der Partei zu sichern?

Halle (Saale)/MZ. - Die Querelen innerhalb der halleschen CDU halten weiter an. Wie am Montag bekanntgeworden ist, soll in den vergangenen Wochen rund ein Dutzend Personen versucht haben, in die Partei einzutreten, was der Kreisvorstand jedoch verhindert hat.