Alexander Vogt will mit den Menschen ins Gespräch kommen. Beginnt schon das Rennen um die OB-Kandidatur in Halle?

Halle (Saale)/MZ. - Der CDU-Stadtrat Alexander Vogt kündigt an, eine Reihe von Bürgerdialogen in verschiedenen Stadtteilen durchführen zu wollen. Unter dem Motto „Offene Ohren für Halle“ wolle er den direkten Austausch mit Einwohnern fördern, ihre Anliegen, Fragen und Ideen direkt aufnehmen und in den Stadtrat mitnehmen.

Der 45-jährige Vogt ist Vorsitzender des städtischen Planungsausschusses und parteiintern als Oberbürgermeisterkandidat der CDU vorgeschlagen worden. Als Wahlkampf-Auftakt wolle er die Bürgerdialogtermine aber nicht verstanden wissen, sagte er. „Der direkte Kontakt ist für mich unerlässlich, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, die im Interesse aller Hallenser und Hallenserinnen sind“, sagte er. Alle interessierten Bürger seien herzlich eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Es biete sich die Gelegenheit, in einem offenen Rahmen über die Zukunft der Stadt zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Der erste Dialog soll am 2. September um 16.30 Uhr in den Räumen der Halle-Neustädter Wohnungsbaugesellschaft im fünften Stock der Telemannstraße 1 stattfinden. Der zweite Termin ist für den 4. September um 18 Uhr beim VfB Lettin in der Nordstraße 36 geplant. Am 6. September soll um 17.30 Uhr ein Dialog im „Tomic Restaurant“ in der Robert-Koch-Straße 37 starten. Weitere fünf Termine sollen später bekanntgegeben werden.