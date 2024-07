Der Unternehmer Heiko Kühnert will ein Gewerbegrundstück im Medizinerviertel in Halle wiederbeleben. Das erweist sich als schwieriger als erwartet.

Bürokratie bremst Eismann in Halle

Unternehmen in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich lagert er dort Utensilien für seine Eisdiele im Paulusviertel. Doch Heiko Kühnert ist Unternehmer durch und durch und immer voller Ideen. Wie der, den zuletzt als Lehrwerkstatt genutzten Gebäudekomplex in der Friesenstraße 7 im Medizinerviertel zu neuem Leben zu verhelfen. Erste Erfolge schienen dem 47-Jährigen Recht zu geben. Doch mit den beliebten Flohmärkten in der „Friese 7“ geht es so nicht weiter. Den für das vergangene Wochenende geplanten ersten alternativen Streetfood-Markt hat Kühnert gleich ganz abgesagt.