Burggymnasium Wettin solidarisiert sich mit der Ukraine

Halle (Saale)/MZ - Luis und Hannes heben das Transparent über die Südmauer der Burg Wettin, mit Steinen wird das Banner auf der Mauerkrone befestigt. „Stoppt den Krieg“ steht auf dem Laken, auf dem viele der 800 Schüler und Lehrer des Gymnasiums unterschrieben haben. Knapp über 900 Kilometer sind es von Wettin bis an die ukrainische Grenze - in etwa die Strecke vom Norden in den Süden Deutschlands. „Der Krieg ist nah. Das beschäftigt uns sehr. Wir wissen, dass wir nicht viel tun können. Aber wir können zeigen, dass uns die Menschen in der Ukraine nicht egal sind“, sagen die beiden Zehntklässler.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<