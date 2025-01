Halle/MZ. - Es ist dringend: In nur zehn Wochen müssen die Freunde der Stadtbibliothek ihre Mieträume in der Wilhelm-Külz-Straße 9 räumen. Trotz langfristiger Suche hat der Verein, der bei Bücherbasaren gebrauchte Literatur für einen kleine Spende weitergibt, noch keine neue Bleibe gefunden. „Alle bisherigen Angebote waren entweder zu teuer, zu klein oder schon vergeben“, bedauert Vereinsvorsitzender Wolfgang Kupke. Dabei gebe es so viel Leerstand in der Stadt, betont er.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.