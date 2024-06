Zwei neue Saalebrücken sollen im nächsten Jahr gebaut werden. Was die Stadt Halle als Erfolg für den Tourismus bezeichnet, sehen die Grünen als Frevel an der Natur. Protest ist vorprogrammiert.

Wenn die Bäume gefällt sind, soll an dieser Stelle in Halle eine neue Fußgängerbrücke von der Salineinsel zum Sandanger über die Saale gebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - An der Schafbrücke zwischen Peißnitzinsel und Sandanger lässt sich Natur mitten in der Stadt genießen. Dort, wo eine kleine Landzunge in die „Wilde Saale“ – ein Seitenarm der Saale – ragt, wächst ein kleines naturbelassenes Wäldchen. Für Wanderer ist dieser Ort trotz seiner zentralen Lage so etwas wie ein Geheimtipp. Denn er ist nicht so leicht erreichbar. Wege dorthin gibt es nur vom Gimritzer Park auf der Peißnitzinsel oder von der Mansfelder Straße neben dem Tennisclub. Doch das soll sich bald ändern.