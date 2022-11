Die Stadt hat an drei wichtigen Brücken teils große Schäden gefunden. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Auf der Hochstraße droht monatelanges Chaos.

Halle (Saale)/MZ - Vielen autofahrenden Hallensern dürfte der vergangene Sommer noch als der „Baustellensommer“ in Erinnerung geblieben sein, an dem gleichzeitig mehrere wichtige Verkehrsknoten gesperrt waren. Im Jahr 2023 steht Halle nun möglicherweise eine noch schwierigere Zeit bevor, denn aller Voraussicht nach muss die Hochstraße teilweise gesperrt werden. Nicht nur planmäßige Asphaltsanierungen stehen an, die Stadt hat bei drei Brücken teilweise gravierende Schäden festgestellt, die sogar die Verkehrssicherheit gefährden.