Halle (Saale)/MZ. - Schon von weitem wehen am Freitag Klänge von Funk und HipHop über die Peißnitz: Direkt neben der Brücke der Freundschaft, auf der am Vormittag dank der Initiative von Vereinen und Trägern der Jugendhilfe ein buntes Brückenfest zum Weltkindertag vor allem mit Kindergarten- und Hortgruppen der Stadt gefeiert wurde, zeigen am späten Nachmittag Jugendliche, was sie beim Breaking draufhaben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.