Tobt sich im Salzatal ein Brandstifter aus? In Naundorf kam es in der Nacht zum Donnerstag zum vierten Brand in fünf Tagen. Wie die Feuerwehr in dieser Nacht einen Großbrand verhindern konnte.

Brandstifter im Salzatal bei Halle aktiv? Vier Brände in Naundorf in nur fünf Tagen

Salzatal/NaundorfMZ - In Naundorf im Salzatal geht seit mehreren Tagen immer wieder Unrat in Flammen auf. In der Nacht zum Donnerstag wurde Feuer an einer ehemaligen Scheune gelegt. Nach Angaben von Einsatzleiter Steve Rutsch brannte Gestrüpp an der alten Scheune.