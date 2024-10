Brandserie in Heide-Nord hält an: Erneut Feuer in Treppenhaus in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Brandserie in Heide-Nord hält weiter an. Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend gegen 22 Uhr in den Aalweg nach Heide-Nord in Halle gerufen.

In einem Treppenhaus kam es erneut zum Feuer. Nicht das Erste mal in dem Haus. In den letzten Wochen und Monaten gingen in dem gleichen Haus mehrfach Keller und Kinderwagen in Flammen auf.

Flammen loderten im Treppenhaus. (Foto: Marvin Matzulla)

Am Mittwochabend brannten nach MZ-Informationen in dem Haus abgestellte Einrichtungsgegenstände. Durch die Hitze wurde ein Fenster beschädigt.

Im Haus kam es zu Sachschäden durch Rußablagerungen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war im Großeinsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Bewohner waren erst am Dienstag in das Haus zurückgekehrt. Wegen eines Brandes vor wenigen Wochen waren die Anwohner bisher in Hotels untergebracht.

Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Halle und den Freiwilligen Feuerwehren aus Halle-Dölau, Halle-Trotha und Halle-Lettin im Einsatz.