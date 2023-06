Zusammenhang mit Lina E. Prozess? Brandanschlag auf Autohaus in Halle: Filialleiter und Polizei sind in Sorge

Feuerteufel hinterlassen hohen Schaden an einem Autohaus in Halle. Filialleiter Alexander Georgi will nun den Schutz verstärken. Auch die Polizei rüstet sich vor möglicher Gewalt am Wochenende. Was Polizei und Autohausleiter Georgi sagen.