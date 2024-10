Am frühen Samstagmorgen brannte es in der Joachimstaler Straße. Zwei Personen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Brand in Keller: Acht Bewohner in Halle verletzt

Wohnhausbrand in Halle

In einem Mehrfamilienhaus im Süden Halles hat es in der Nacht gebrannt.

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Joachimstaler Straße im Süden Halles sind am frühen Samstagmorgen acht Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Treppenhaus stark verraucht - es brannte im Kellerbereich.

Nach ersten Erkenntnissen wurden acht Bewohner durch Rauchgase verletzt, zwei von ihnen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Auch ist der Grund für den Kellerbrand noch unklar.