Brand in der Nähe vom Reileck in Halle

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag zu einem leerstehenden Haus in die Böckstraße gerufen.

Halle (Saale)/MZ/TGO - In der Böckstraße in der Nähe des Landesmuseums ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach MZ-Informationen soll in einem leerstehenden Haus Unrat in Brand geraten sein, dicke Rauchwolken drangen aus dem Dach. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Ob Personen zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar. Das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen war, steht bereits seit Jahren leer. Die Durchfahrt durch die Böckstraße ist aktuell nicht möglich.