Feuer in Halle Brand im Treppenhaus löst Feuerwehreinsatz in Halle-Neustadt aus

Aus bisher ungeklärten Gründen brannte in Halle in der Nacht zum Sonntag in einem Neustädter Plattenbau ein Kinderwagen im Treppenhaus. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.